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Мадуро заявил о перспективах России в конфликте на Украине

Мадуро: Россия одержит победу и станет сильнее
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Александр Вильф/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Россия одержит победу и будет более сильной. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, отметив, что Москва и Каракас сейчас сталкиваются с общими вызовами, пишет ТАСС.

«Я благодарю вас за ваш визит. Мы вместе — Россия и Венесуэла — работаем над созданием нового мира. Мы сейчас сталкиваемся с общими вызовами. Россия одержит победу и будет более сильной», — сказал венесуэльский лидер.

Передав поздравления от президента Путина с переизбранием и вступлением в должность, Вячеслав Володин подчеркнул легитимность прошедших выборов в Венесуэле, отметив конкурентную борьбу кандидатов. Он напомнил о наблюдении со стороны депутатов Госдумы, подчеркнув при этом значительное давление со стороны США и их союзников, направленное на подрыв суверенитета Венесуэлы и влияние на волеизъявление граждан.

«Вы многое делаете для развития парламенского измерения, это важно для того, чтобы нам лучше понимать друг друга», — отметил российский политик.

До этого действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла 10 января в Федеральном законодательном дворце в Каракасе.

Ранее в США назвали причины, почему хотят отставки Мадуро.

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