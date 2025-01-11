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Стало известно о планах Гренландии по референдуму о независимости

DR: власти Гренландии пока не планируют референдум о независимости острова
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PT Hamilton/Shutterstock/FOTODOM

Власти Гренландии пока не имеют конкретных планов по проведению референдума о независимости острова от Дании. Об этом сообщила датская телерадиокомпания DR.

«Ни одна из четырех партий в парламенте Гренландии, выступающих за независимость, не имеет каких-либо конкретных планов относительно того, когда они хотят провести референдум в Гренландии, который является необходимым условием для достижения независимости», — говорится в материале.

По данным авторов, многие высокопоставленные чиновники Гренландии хотят, чтобы остров стал независимой страной.

Накануне премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят быть датчанами или американцами. Он напомнил, что ранее датский и гренландский парламенты приняли закон о самоуправлении, в соответствии с которым Гренландия может объявить о независимости тогда, когда посчитает нужным.

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.

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