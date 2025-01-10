Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Гренландии заявили о нежелании жителей острова быть датчанами

Премьер-министр Эгеде: жители Гренландии не хотят быть датчанами
close
PT Hamilton/Shutterstock/FOTODOM

Жители Гренландии не хотят быть датчанами. Об этом заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, пишет РЕН ТВ.

«Мы не хотим быть датчанами. Мы не хотим быть на обочине. Мы хотим быть гренландцами, и, конечно, гренландцы определяют свое будущее», – отметил Эгеде.

Он напомнил, что ранее датский и гренландский парламенты приняли закон о самоуправлении, в соответствии с которым Гренландия может объявить о независимости тогда, когда посчитает нужным.

Гренландия является самым большим в мире островом, площадь которого составляет 2,1 млн кв. км, а население насчитывает около 56 тысяч человек. Гренландия стала колонией Дании в XVIII веке. После референдума 1979 года остров стал самоуправляемой автономией в составе Дании. В 2009 году состоялся еще один референдум, после которого Копенгаген принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию.

3 января Эгеде заявил о желании добиться независимости от Дании. По его словам, история и нынешние условия показали, что сотрудничество Гренландии с Данией не привело к созданию полного равенства. Эгеде отметил, что решение о независимости должен принимать народ Гренландии, однако не уточнил, когда может быть проведено соответствующее волеизъявление.

Ранее российский посол оценил возможность включения Гренландии в состав США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами