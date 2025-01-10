Власти Гренландии заявили о нежелании жителей острова быть датчанами

Жители Гренландии не хотят быть датчанами. Об этом заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, пишет РЕН ТВ.

«Мы не хотим быть датчанами. Мы не хотим быть на обочине. Мы хотим быть гренландцами, и, конечно, гренландцы определяют свое будущее», – отметил Эгеде.

Он напомнил, что ранее датский и гренландский парламенты приняли закон о самоуправлении, в соответствии с которым Гренландия может объявить о независимости тогда, когда посчитает нужным.

Гренландия является самым большим в мире островом, площадь которого составляет 2,1 млн кв. км, а население насчитывает около 56 тысяч человек. Гренландия стала колонией Дании в XVIII веке. После референдума 1979 года остров стал самоуправляемой автономией в составе Дании. В 2009 году состоялся еще один референдум, после которого Копенгаген принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию.

3 января Эгеде заявил о желании добиться независимости от Дании. По его словам, история и нынешние условия показали, что сотрудничество Гренландии с Данией не привело к созданию полного равенства. Эгеде отметил, что решение о независимости должен принимать народ Гренландии, однако не уточнил, когда может быть проведено соответствующее волеизъявление.

Ранее российский посол оценил возможность включения Гренландии в состав США.