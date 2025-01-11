В Польше недовольны решением не арестовывать Нетаньяху по ордеру МУС

Решение властей Польши не арестовывать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС в случае его визита на памятные мероприятия по случаю освобождения концлагеря в Освенциме является избирательным применением закона и «предоставляет аргументы России». Об этом в беседе с Польским агентством печати заявил профессор Университета Николая Коперника Мацей Женкевич.

Он подчеркнул, что с ужасом смотрит на происходящее, поскольку действия Польши – «достаточно опасный случай в международном праве». По словам эксперта, действия Израиля можно оценивать по-разному, но раз Варшава решила присоединиться к Римскому статуту, ей следует выполнять решения Международного уголовного суда.

Женкевич напомнил, что в той же ситуации ордер на арест президента РФ Владимира Путина встретил «огромную поддержку с польской стороны».

«Весь мир был возмущен Монголией, когда Путин посетил эту страну — а эта страна является участницей Статута МУС — в связи с тем, что не было принято решение об аресте российского президента. К сожалению, Польша этим действием соответствует шагам, которые ранее предприняла Монголия», — указал профессор.

21 ноября МУС выдал ордер на арест главы правительства Израиля, а также министра обороны страны Йоава Галанта. В релизе суда говорилось, что инстанция приняла соответствующее решение в связи с совершением политиками преступлений против человечности и военных преступлений. Речь идет о ведении боевых действий на территории сектора Газа.

Ранее во Франции отказались исполнять ордер МУС на арест премьер-министра Израиля.