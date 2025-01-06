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Эрдоган намерен обсудить ситуацию на Украине со своим кабмином

Hürriyet: Эрдоган планирует обсудить ситуацию на Украине с кабмином 6 января
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Depo/Global Look Press

Конфликт между Россией и Украиной вошел в повестку заседания кабинета министров под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 6 января в Анкаре. Об этом сообщает проправительственная газета Hürriyet, ссылаясь на источники.

«Будут обсуждаться война между Россией и Украиной, атаки Израиля на сектор Газа. Главной темой внешней политики кабинета министров станут последние события в Сирии», — отмечает издание.

По данным газеты, Эрдоган намерен выслушать доклады министров, откомандированных в Сирию.

«Будут обсуждаться потребности в инфраструктуре, энергетике и сельском хозяйстве. Будут рассмотрены достигнутый этап в безопасном возвращении сирийцев и «дорожная карта», — говорится в публикации.

До этого Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Анкаре заявил, что Турция передала ЕС свое видение о необходимости скорейшего прекращения огня на Украине.

Ранее Эрдоган назвал себя и Путина единственными лидерами в мире.

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