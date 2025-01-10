США назвали цель новых санкций против России

Представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена в пятницу выразили надежду, что введение новых антироссийских санкций поможет снизить доходы страны от экспорта нефти и окажет негативное влияние на курс рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.

«Эти санкции затруднят финансовые поступления для России и повлекут за собой дополнительные расходы в миллиарды долларов ежемесячно. Это, в свою очередь, окажет давление на российскую валюту, находящуюся уже на рекордно низких уровнях», — говорится в сообщении.

Также они отметили, что уходящая администрация ожидает, что новые меры приведут к дальнейшему росту ключевой процентной ставки Банка России, что негативно скажется на бизнес-среде в стране.

В пятницу США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Под ограничения также попали 30 российских компаний, в том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Ранее сообщалось, что Трамп не сможет снять новые санкции с России без одобрения конгресса.