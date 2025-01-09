Зеленский упрекнул Запад в невыполнении обещаний

Страны-союзники не выполнили все обещания, которые дали Киеву на последнем саммите НАТО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но нам нужно и то, что вы пообещали», — сказал он.

По словам Зеленского, Украина остро нуждается в поставках средств противовоздушной обороны (ПВО). Также он призвал Запад расширить санкции в отношении российской энергетики.

Также украинский лидер призвал союзников по «Рамштайну» инвестировать в производство дронов на территории Украины. Он пояснил, что на сегодняшний день перед Вооруженными силами страны стоит задача остановить продвижение российской армии и минимизировать потери, а для этого нужны дроны, которые помогут удерживать противника «на дистанции».

До этого глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что на заседании министры обороны более 50 стран утвердят план поддержки республики до 2027 года по восьми направлениям.

Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group), также известная как «формат «Рамштайн», представляет собой международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Киеву в конфликте с Россией. В работе группы участвуют более 50 стран — все страны-члены НАТО, большинство государств Евросоюза и союзники из Африки и Азии.

Ранее Зеленский захотел «достойного» завершения конфликта с Россией.