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Глава МИД Японии отправится на инаугурацию Трампа

NHK: Япония направит главу МИД Такэси Иваю на инаугурацию Дональда Трампа
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Kyodo News/Xinhua/Global Look Press

Правительство Японии направит на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа главу министерства иностранных дел Такэси Иваю. Об этом сообщил телеканал NHK.

Авторы обратили внимание, что это неординарное решение. По их словам, обычно на инаугурацию президента США Японию представлял посол страны.

Как отметили журналисты, посещение церемонии министром иностранных дел может позволить пообщаться с кандидатом на пост главы госдепартамента Марко Рубио. Это, в свою очередь, в будущем поспособствует организации первой встречи Трампа и премьер-министра Японии Сигэру Исибы.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он не сможет принять участие в церемонии, так как не получил приглашения. При этом глава государства признался, что хотел бы посетить данное мероприятие.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом.

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