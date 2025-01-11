Президент Боливии поздравил Мадуро с вступлением в должность

Арсе поздравил Мадуро с вступлением в должность президента Венесуэлы

Президент Боливии Луис Арсе поздравил своего коллегу из Венесуэла Николаса Мадуро с вступлением в должность главы государства. Он опубликовал пост в своем аккаунте в соцсети X.

«Из Боливии мы направляем поздравления президенту Венесуэлы Николасу Мадуро», — написал Арсе.

Он добавил, что власти Боливии желают Мадуро успеха во время его нового срока на президентском посту.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

По его словам, он также встретится с посланником председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министрами нескольких стран.

Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. На церемонии инаугурации Россию представлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Николас Мадуро занимал пост министра иностранных дел в правительстве Уго Чавеса (2006—2013 годы) и был вице-президентом Венесуэлы (2012—2013 годы).

Ранее журналист допустил введение новых санкций США против Венесуэлы.