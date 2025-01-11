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Байден поговорил по телефону с Зеленским

Белый дом: Байден провел телефонный разговор с Зеленским
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Reuters

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

«Президент (Байден. — Прим. ред.) поговорил с президентом Зеленским несколько минут назад», – сказала она на брифинге.

Жан-Пьер пообещала раскрыть детали разговора позднее.

По ее словам, Байден созвонился с Зеленским из-за сорвавшейся встречи, которая должна была состояться в Риме, куда американский лидер не прилетел. Причиной отмены визита в Италию стали охватившие Лос-Анджелес пожары.

Предыдущая встреча Байдена и Зеленского в октябре 2024 года была отменена из-за урагана в американском штате Флорида.

9 января сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший упрекнул власти округа Лос-Анджелес, где произошли мощные лесные пожары, в передаче Киеву оборудования для тушения огня, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Зеленскому помочь США в ликвидации пожаров, используя полученное от Вашингтона противопожарное снаряжение.

Ранее Байдена упрекнули в презрении к народам США и Украины.

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