Отмена новых санкций США против России может стать частью сделки по Украине

ТАСС: США могут отменить новые санкции против России в рамках сделки по Украине

Отмена новых санкций США в отношении энергетического комплекса России может стать частью будущей сделки по Украине между Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник, близкий к команде будущего президента США Дональда Трампа.

Администрация Трампа получит «возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине», отметил собеседник агентства.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Под ограничения также попали 30 российских компаний, в том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Представители администрации президента США Джо Байдена выразили надежду, что введение новых антироссийских санкций поможет снизить доходы страны от экспорта нефти и окажет негативное влияние на курс рубля. Кроме того, уходящая администрация ожидает, что новые меры приведут к дальнейшему росту ключевой процентной ставки Банка России, что негативно скажется на бизнес-среде в стране.

Ранее сообщалось, что Трамп не сможет снять новые санкции с России без одобрения конгресса.