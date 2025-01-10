Трамп не сможет снять новые санкции с России без одобрения конгресса

Кирби: Трамп сможет отменить новые санкции против РФ только через конгресс

Уходящая администрация Соединенных Штатов во главе с президентом Джо Байденом заявила, что избранный лидер страны Дональд Трамп сможет отменить пакет санкций против энергетического сектора России только через конгресс США. Об этом на регулярном онлайн-брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя необходимость обращения Трампа к законодательной ветви власти для отмены этих мер, передает ТАСС.

«Согласен с этим», — отметил Кирби.

«Это касается исполнительных действий, принятых президентом Байденом. Следующая администрация должна будет решить, нужно ли ей предпринимать дальнейшие исполнительные меры, и если да, то какие именно», — добавил представитель Белого дома.

10 января в администрации США заявили, что судьба санкций США против России, включая меры, затрагивающие ее энергосектор, будет полностью зависеть от новой администрации Дональда Трампа.

В пятницу США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Под ограничения также попали 30 российских компаний, в том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Ранее сообщалось, что в ЕС опасаются, что Трамп может отменить антироссийские указы Байдена.