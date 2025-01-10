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Песков заявил об отсутствии конкретики по переговорам Путина и Трампа

Песков: конкретные движения к встрече Путина и Трампа появятся после 20 января
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Maxim Shemetov/Reuters

Движения в сторону возможной встречи президента РФ Владимира Путина и нового американского лидера Дональда Трампа могут появиться после инаугурации президента США 20 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что какой-либо конкретики по возможным переговорам двух лидеров на данный момент нет.

«По всей видимости, после того как господин Трамп войдет [президентом] в Овальный кабинет [Белого дома], уже будут какие-то движения», — сказал Песков.

7 января Трамп выразил надежду на то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода.

В ходе этого же выступления американский лидер заявил, что знает о готовности президента России Владимира Путина к переговорам, но считает переговоры возможными только после своего официального вступления на пост президента США. Точной даты встречи с Путиным Трамп назвать пока не может.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об условиях для встречи Путина с Трампом.

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