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На Украине рассказали, когда могут встретиться Зеленский и Трамп

МИД Украины: Зеленский и Трамп могут встретиться после 20 января
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Shannon Stapleton/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп могут встретиться вскоре после инаугурации республиканца 20 января. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий, слова которого передает «Страна.ua».

По его словам, Киев активно готовится к высокоуровневым контактам с Вашингтоном.

«Наша позиция проста: мы стремимся завершить войну справедливо для Украины. Мы также наблюдаем, что президент Трамп настроен на прекращение конфликта. Поэтому нам важно организовать встречу президентов Трампа и Зеленского», — отметил он.

10 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена считает, что ни Украина, ни Россия пока не готовы к началу переговоров.

В этот же день Зеленский сказал, что Киев стремится получить гарантии безопасности от Вашингтона и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

Ранее стала известна причина отмены визита спецпосланника Трампа на Украину.

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