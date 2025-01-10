США ввели санкции против гендиректора «Росатома»

Минфин США ввел санкции против гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Под санкции США также попали сын совладельца компании «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, глава «Татнефти» Наиль Маганов, глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов и глава «Башнефти» Владимир Чернов.

О том, что действующий президент США Джо Байден может уже на этой неделе объявить об очередных санкциях против России, 9 января сообщало агентство Reuters. По словам неназванного американского чиновника, новые санкции будут направлены против российской экономики.

В конце декабря министерство финансов США добавило в санкционный список двух граждан России Валерия Коровина и Олесю Менделееву, а также научно-аналитический «Центр геополитических экспертиз».

18 декабря Минфин США ввел санкции против трех компаний из РФ. Санкционный список пополнили зарегистрированное в Москве ООО «МТВ», Южно-Сахалинское ООО «Фарватер» и АО «Ардал» из Санкт-Петербурга.

Ранее Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России.