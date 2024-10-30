Более 150 организаций из российского ОПК попали под американские санкции

Министерство финансов США сообщило, что более 150 организаций из российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) попали в американский санкционный список.

«Минфин также ввел санкции против более чем 150 российских компаний, занимающихся производством оборонных и связанных с ними материалов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в список попали компании, причастные, «к производству вооружений, боеприпасов, электроники для проведения боевых действий, истребителей, фотоэлектроники, судов и ударных беспилотников».

При этом также министерство финансов США разрешило проводить операции по сделкам, связанным с энергетикой, с российскими банками. В минфине уточнили, что теперь операции можно проводить с банками «Открытие» и «Санкт-Петербург», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-Банком, Росбанком, Внешэкономбанком, НКЦ и Банком России.

Ранее американские законодатели призвали усилить санкции против России.