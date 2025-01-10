В администрации США высказались о санкциях против России

Администрация США: решение о судьбе санкций против РФ будет зависеть от Трампа

Судьба санкций США против России, включая меры, затрагивающие ее энергосектор, будет полностью зависеть от новой администрации Дональда Трампа. Об этом заявили в действующей администрации США, пишет РИА Новости.

«Мы не в состоянии говорить за следующую команду Белого дома», – сообщили высокопоставленные американские чиновники.

Они отметили, что администрация Трампа будет решать, сохранять или отменять санкции, в том числе в отношении России.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Под ограничения также попали 30 российских компаний, в том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Кроме того, санкции были введены лично против гендиректора «Ростатома» Алексея Лихачева.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против главы РФС.