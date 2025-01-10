Российско-белорусское соглашение о признании виз вступит в силу в январе

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз вступает в силу 11 января 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД Белоруссии.

Соглашение регулирует порядок пересечения границы для иностранных граждан и лиц без гражданства, позволяя им въезжать и находиться на территориях обеих стран Союзного государства при наличии визы одной из них или другого документа, удостоверяющего личность. Кроме того, для граждан Украины предусмотрен особый порядок въезда через определенные пункты пропуска.

«Соглашение является важной составляющей единого миграционного пространства Союзного государства», — говорится в заявлении МИД Белоруссии.

В декабре посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявлял, что Союзное государство представляет собой самый прогрессивный и эффективный интеграционный проект текущего столетия. Он напомнил, что 8 декабря Россия и Белоруссия отметили 25 лет со дня образования Союзного государства.

Затем заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что соглашение о взаимном признании российских и белорусских виз вступит в силу в середине января 2025 года.

В данный момент виза для поездки в Белоруссию из России не нужна. Без визы в стране можно пребывать до 90 дней. Чтобы задержаться дольше, необходимо получить разрешение на временное или постоянное проживание.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия создадут реестр совместного имущества.