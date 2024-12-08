Россия и Белоруссия создадут реестр совместного имущества

Россия и Белоруссия создадут Реестр имущества Союзного государства, который начнет работу к 1 января 2026 года. Об этом сообщили в Telegram-канале белорусского Госкомитета по имуществу.

В комитете отметили, что вопрос полномочий организации реестра был в повестке дня заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое прошло 6 декабря в Минске.

«В соответствии с подписанным постановлением ВГС постоянный комитет Союзного государства в координации с Госкомимуществом и Росимуществом наделен такими полномочиями. Разработчиком информационной системы станет Национальное кадастровое агентство Госкомимущества», — говорится в сообщении.

Днем 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интеграция России и Белоруссии — сложный и кропотливый процесс, при котором нельзя торопиться. Он отметил, что страны сохраняют суверенитет и являются независимыми государствами.

Ранее политолог назвал отношения России и Белоруссии примером эффективной внешней политики.