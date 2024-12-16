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Взаимное признание виз между Россией и Белоруссией заработает в январе

Соглашение о взаимном признании виз Белоруссии и РФ вступит в силу в середине января

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Андрей Александров/РИА Новости

Соглашение о взаимном признании российских и белорусских виз вступит в силу в середине января 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

Он рассказал, что к 8 декабря компетентные органы завершили тестирование закрытого канала обмена данными, стороны также выполнили необходимые внутригосударственные процедуры.

«Теперь в соответствии с соглашением, оно должно вступить в силу в течение 30 дней после обмена соответствующими нотами, — то есть в середине января 2025 года», — сказал Оверчук на конференции «Союзное государство: интеграция, развитие, доверие».

В сентябре начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун заявлял, что стороны планируют завершить работу над информационной системой к соглашению о взаимном признании виз к ноябрю-декабрю этого года.

В данный момент виза для поездки в Белоруссию из России не нужна. Без визы в стране можно пребывать до 90 дней. Чтобы задержаться дольше, необходимо получить разрешение на временное или постоянное проживание.

Ранее сообщалось, что россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз.

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