Посол России рассказал о прогрессивности Союзного государства

Союзное государство представляет собой самый прогрессивный и эффективный интеграционный проект текущего столетия, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Его новогоднее поздравление опубликовано на сайте российской дипмиссии.

Грызлов подчеркнул, что уходящий год станет частью совместной истории двух государств, а его завершение — знаковый рубеж. Он напомнил, что 8 декабря Россия и Белоруссия отметили 25 лет со дня образования Союзного государства.

По словам посла, в XXI веке две страны решили не отдаляться и возводить барьеры, а строить общее будущее на основе простых и понятных принципов: «суверенного равенства, взаимного уважения и учета интересов».

16 декабря заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что соглашение о взаимном признании российских и белорусских виз вступит в силу в середине января 2025 года.

Он рассказал, что к 8 декабря компетентные органы завершили тестирование закрытого канала обмена данными, стороны также выполнили необходимые внутригосударственные процедуры.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия создадут реестр совместного имущества.