На Украине задались вопросом о причинах затягивания встречи Трампа и Путина

Украинская журналистка Диана Панченко выразила удивление, что встреча президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа не произошла раньше. Своим наблюдением она поделилась на странице в соцсети X.

«Почему мы ждали эту встречу три года? Что мешало организовать ее раньше?» — написала Панченко.

7 января Трамп выразил надежду на то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода.

В ходе этого же выступления американский лидер заявил, что знает о готовности Путина к переговорам.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движения в сторону возможной встречи Путина и Трампа могут появиться после инаугурации последнего 20 января. Представитель Кремля отметил, что какой-либо конкретики по возможным переговорам двух лидеров на данный момент нет.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об условиях для встречи Путина с Трампом.