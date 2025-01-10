США собираются ввести «одни из самых жестких санкций» против России

США намерены ввести «одни из самых жестких санкций» против российской нефтяной промышленности. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В списке санкций могут оказаться 180 судов, несколько трейдеров, две крупные нефтяные компании и ряд руководителей из российской нефтяной отрасли.

Агентство отмечает, что данный документ, содержащий указанный список, «якобы поступил из Казначейства США» и распространился среди трейдеров в Европе и Азии. Издание также подчеркнуло, что не смогло подтвердить подлинность документа.

9 декабря Reuters писал, что уходящий президент США Джо Байден может уже на этой неделе объявить об очередных санкциях против России. Новые санкции будут направлены против российской экономики. Таким образом Байден хочет еще раз поддержать Киева до того, как избранный глава США Дональд Трамп вступит в свою должность.

6 января также сообщалось, что администрация Джо Байдена намерена ввести больше санкций против России.

Ранее Япония ужесточила экспортные ограничения против России.