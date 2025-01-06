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Стало известно о планах США ввести больше санкций в отношении России

Reuters: новые санкции США против России коснутся нефтяных танкеров
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести больше санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два источника.

По данным агентства, ограничения затронут танкеры, которые перевозят нефть, проданную по цене выше $60 за баррель.

Reuters пишет, что Россия использует старые суда для перевозки топлива, чтобы «обойти лимит». Один из неназванных собеседников агентства заявил, что Соединенные Штаты планируют ввести «большой пакет санкций» против РФ.

«Санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, которые участвуют в некоторых сетях, торгующих нефтью по ценам выше лимита», — отметил другой источник.

До этого газета газета New York Times (NYT) писала, что первоначальные прогнозы о том, что введенные в отношении России санкции подорвут ее экономику, не оправдались. NYT также отметила, что ожидания подрыва политического режима в России с помощью экономических ограничений также не оправдались.

Ранее в России заявили об усилении экономики из-за западных санкций.

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