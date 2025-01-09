Стало известно о планах Байдена ввести новые санкции против России до прихода Трампа

Reuters: Байден может объявить о новых санкциях против России на этой неделе

Уходящий президент США Джо Байден может уже на этой неделе объявить об очередных санкциях против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника.

По его словам, новые санкции будут направлены против российской экономики. Таким образом Байден хочет еще раз поддержать Киева до того, как избранный глава США Дональд Трамп вступит в свою должность.

Незадолго до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна будет отправлять Украине военную помощь до последнего дня работы администрации президента Джо Байдена. Чиновник обратил внимание, что Вашингтон готов сделать все, чтобы Киев смог либо продолжать боевые действия в течение 2025 года, либо вести переговоры с Москвой с позиции силы.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на чиновников США сообщало, что Вашингтон объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на $500 млн.

Ранее Минфин США пригрозил КНР «значительными последствиями» за помощь РФ.