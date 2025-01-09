Зеленский захотел «достойного» завершения конфликта с Россией

Зеленский: сделаю все возможное, чтобы война достойно завершилась для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы конфликт с Россией закончился уже в 2025 году. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я сделаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы», — сказал Зеленский, выступая на заседании контактной группы по помощи Киеву на немецкой авиабазе «Рамштайн».

Днем 9 января началось 25-ое заседание на базе «Рамштайн». Как отмечали украинские СМИ, оно, вероятно, будет последним до инаугурации президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января.

На открытии мероприятия шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что лидеры группы коалиций с участием представителей 15 стран утвердили планы поддержки Украины до 2027 года. По его словам, с помощью «коалиций возможностей» страны-партнеры могут продолжать обеспечивать срочные нужды Украины на поле боя, передает ТАСС

В свою очередь, Зеленский призвал участников формата «Рамштайн» инвестировать в украинские беспилотники, поскольку производство дронов на Украине более эффективно с точки зрения затрат.

Ранее Зеленский призвал оказать давление на Россию ради «достижения мира».