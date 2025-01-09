Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский захотел «достойного» завершения конфликта с Россией

Зеленский: сделаю все возможное, чтобы война достойно завершилась для Украины
close
Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы конфликт с Россией закончился уже в 2025 году. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я сделаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы», — сказал Зеленский, выступая на заседании контактной группы по помощи Киеву на немецкой авиабазе «Рамштайн».

Днем 9 января началось 25-ое заседание на базе «Рамштайн». Как отмечали украинские СМИ, оно, вероятно, будет последним до инаугурации президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января.

На открытии мероприятия шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что лидеры группы коалиций с участием представителей 15 стран утвердили планы поддержки Украины до 2027 года. По его словам, с помощью «коалиций возможностей» страны-партнеры могут продолжать обеспечивать срочные нужды Украины на поле боя, передает ТАСС

В свою очередь, Зеленский призвал участников формата «Рамштайн» инвестировать в украинские беспилотники, поскольку производство дронов на Украине более эффективно с точки зрения затрат.

Ранее Зеленский призвал оказать давление на Россию ради «достижения мира».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами