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«Рецидив русофобии»: сенатор о претензиях Литвы на Калининград

Сенатор Климов: претензии Литвы на Калининград обернутся правовыми последствиями
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Global Look Press

Претензии президента Литвы Гитанаса Науседы на Калининград ставят вопрос о жизнеспособности договоренностей, достигнутых между Москвой и Вильнюсом в начале 2000-х годов. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил сенатор Андрей Климов.

«Российская сторона давала согласие на вступление Литвы в Североатлантический альянс и затем в Евросоюз, а та в обмен гарантировала транзит пассажиров и грузов в эксклав», — напомнил парламентарий.

Он назвал заявление Науседы очередным «рецидивом русофобии». Вильнюс сначала пытался перекрывать транзит в Калининградскую область, а теперь в повестке появились и территориальные претензии, отметил Климов.

9 января Науседа заявил, что Калининград якобы исторически является литовским городом и должен носить название Караляучюс.

В Кремле при этом отметили, что слова литовского лидера говорят о территориальных претензиях к РФ, и Москва это учтет.

Ранее президенту Литвы посоветовали обратиться к психиатру после слов о Калининграде.

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