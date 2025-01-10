Президенту Литвы посоветовали обратиться к психиатру после слов о Калининграде

Слуцкий ответил на слова Науседы о Калининграде призывом пойти к психиатру

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал президенту Литвы Гитанасу Науседе обратиться к психиатру после его слов о том, что Калининград якобы исторически является литовским городом и должен носить название Караляучюс. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для заявления Науседы стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Литовский лидер выразил несогласие с решением о переименовании музея. Он призвал сохранить исчезающие следы литовской культуры в российском регионе, а также заявил, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».

«Науседе со своими фантомными болями и фантазиями лучше обратиться к психиатру», — сказал Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что Калининград был и останется городом Российской Федерации, а любые инсинуации на этот счет являются покушением на территориальную целостность российского государства со всеми вытекающими серьезными последствиями.

Ранее Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой» из-за слов о Калининграде.