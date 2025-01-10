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На Украине захотели провести встречу Зеленского и Трампа в скором времени

МИД Украины: Киев ждет встречи Зеленского и Трампа после инаугурации последнего
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Jonathan Ernst/Reuters

Украинское руководство ожидает контактов на высоком уровне с администрацией США сразу после того, как избранный американский президент Дональд Трамп вступит в должность. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Reuters.

По словам дипломата, одной из главных целей Киева остается развитие сотрудничества с Вашингтоном.

«Мы ждем встречи между нашими президентами <...>. Мы готовимся к контактам на самом высоком уровне сразу после инаугурации [Трампа]», — сказал Тихий.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, он не сможет принять участие в церемонии, так как не получил приглашения. При этом глава государства признался, что хотел бы посетить данное мероприятие.

9 января президент Украины принял участие в заседании контактной группы по ситуации в стране, которое состоялось на американской базе «Рамштайн» в Германии. Во время встречи он пообещал сделать все возможное, чтобы боевые действия завершились в текущем году и на приемлемых для всей Европы условиях.

Ранее США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации уходящего главы государства Джо Байдена.

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