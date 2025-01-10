Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград исторически является литовским городом и должен носить название Караляучюс, вызывают улыбку сожаления, заявил сенатор Российской Федерации Сергей Перминов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Занимательная» история и география из уст президента Литвы в эпоху постиронии вызывает только одну реакцию — улыбку сожаления», — сказал Перминов.

Поводом для заявления президента Литвы стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Литовский лидер выразил несогласие с решением о переименовании музея. Он призвал сохранить исчезающие следы литовской культуры в российском регионе, а также заявил, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой» из-за слов о Калининграде.

Ранее в Литве заявили, что власти страны могут перестать поддерживать Украину.