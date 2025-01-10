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В Литве заявили, что власти страны могут перестать поддерживать Украину

Журналист Валатка: новое правительство Литвы может отказаться от поддержки Киева
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Новое литовское правительство Литвы может отказаться продолжать поддержку Украины и перезагрузить отношения с российской стороной, считает литовский журналист Римвидас Валатка. Об этом он заявил в эфире радиостанции ERR.

«Если судить о новом правительстве <...> по тому, что они говорили в прошлом, то два лидера трех коалиционных партий в прошлом выступали против Украины и за Россию, и один из них — премьер-министр Гинтаутас Палуцкас», — напомнил Валатка.

Он также отметил, что глава кабмина уже около 10 лет выступает против больших трат на оборону и за налаживание отношений с РФ.

В январе ИМЭМО РАН выпустил доклад, в котором допустил раскол в обществе стран Прибалтики в 2025 году. Согласно документу, в Латвии, Литве и Эстонии в текущем году продолжится нарастание внутриполитических противоречий.

По мнению исследователей, оно будет связано с экономическими проблемами и вопросами миграции. Также в государствах сохранят актуальность демографические вопросы.

Ранее в России раскрыли, как Прибалтика пользуется слабостью НАТО.

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