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В Кремле ответили на вопрос об участии Китая в переговорах по Украине

Песков: вопрос об участии КНР в переговорах США и РФ по Украине гипотетический
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Petrov Sergey/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположения журналистов о том, что к будущим российско-американским переговорам по Украине может присоединиться Китай.

«Никаких конкретных мыслей не промелькнуло, вы просто послушайте на английском языке сказанное. Это ответы на чисто гипотетические вопросы, которые ему задавали журналисты», — сказал представитель Кремля.

10 января Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что Путин заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине, но переговоры состоятся только после его инаугурации 20 января. Российский лидер до этого говорил, что согласен на такую встречу.

Также на вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина в будущей встрече Трамп ответил, что подробности станут известны позже. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде заверили, что Трамп и Путин обязательно встретятся.

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