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В Совфеде заверили, что Трамп и Путин обязательно встретятся

Сенатор Джабаров: Путин и Трамп обязательно встретятся, когда согласуется дата
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Kevin Lamarque/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин обязательно встретятся, поскольку руководители двух крупнейших держав не могут не провести переговоры. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил слова Путина о том, что он никогда не отказывается от встреч с американскими президентами, кто бы ни находился в должности. Парламентарий не исключил, что подготовка к встрече может вестись, но такие вещи «не разглашаются».

«Наша сторона, пока, видимо, не знает и точной даты, ни точного места, все это согласуется. Я бы не спешил давать комментарии. Не могут не встретиться лидеры двух самых крупных держав, супердержав, конечно, встреча будет. Когда — все решат два руководителя», — сказал Джабаров.

До этого избранный президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Трампа, встреча будет организована по инициативе российского лидера, и подготовка к ней уже ведется. Дата и место встречи пока не называются.

Ранее в США раскрыли, как команда Трампа может сорвать переговоры по Украине.

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