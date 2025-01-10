Bloomberg утверждает, что команда Трампа обсуждает перспективы бизнеса в Гренландии

Bloomberg: Трамп с ноября ведет переговоры о перспективах бизнеса в Гренландии

Переходная команда избранного главы Белого дома Дональда Трампа с ноября 2024 года проводит переговоры о перспективах бизнеса в Гренландии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Утверждается, что в числе предложенных проектов является добыча редкоземельных полезных ископаемых, а также новая гидроэлектростанция.

Накануне Трамп опубликовал кадры, на которых жители Гренландии просят Соединенные Штаты купить их остров. Видеозапись сняла команда сына избранного президента Соединенных Штатов — Дональда Трампа-младшего, который в январе посетил остров.

В парламенте Гренландии назвали видео постановочным. Представитель парламента острова Пипалук Люнге заявила, что Гренландия желает сохранить независимость.

7 января Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, так как она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и РФ.

Ранее российский посол оценил возможность включения Гренландии в состав США.