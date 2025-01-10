Российский посол оценил возможность включения Гренландии в состав США

Посол РФ в Дании Барбин: Гренландия не заинтересована в присоединении к США

Судьба острова Гренландия, в настоящее время входящего в состав Дании, должна решаться без вмешательства извне. Об этом заявил посол Москвы в Копенгагене Владимир Барбин, пишет РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что Гренландия заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества со странами мира на взаимовыгодных условиях. В том числе это касается отношений с Вашингтоном.

Но, по словам Барбина, власти острова не рассматривают возможность его включения в состав США. Посол подчеркнул, что премьер-министр Гренландии Муте Эгеде и представители местных партий в один голос говорят о том, что не собираются продавать остров. Более того, политики называют одной из главных целей своей деятельности приобретение независимости и образование суверенного государства.

«Вопрос о судьбе Гренландии должен решаться волеизъявлением самих гренландцев в рамках действующего законодательства Дании и без какого-либо вмешательства извне», — подчеркнул дипломат.

7 января избранный американский президент Дональд Трамп провел пресс-конференцию и заявил, что Гренландия должна стать частью США. По его словам, Вашингтон нуждается в этом острове для обеспечения национальной безопасности и защиты «свободного мира».

Ранее в Дании допустили возможность выхода Гренландии из состава страны.