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ЕС перечислит Украине €3 млрд под российские активы

ЕС в пятницу перечислит Украине €3 млрд под российские активы
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Global Look Press

ЕС перечислит Украине три миллиарда евро под российские активы в пятницу, 10 января. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы предоставили Украине €3 млрд в виде первого транша европейской части кредита G7», — написала она.

В конце 2024 года в ЕК заявили, что что первый транш из общего кредита ЕС Украине размером €18,1 млрд будет поставлен в Киев в январе 2025 года.

9 января координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американский президент Джо Байден во время визита в Италию обсудит с властями страны усилия по поддержке Украины в конфликте с РФ.

30 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала соглашение со Всемирным банком о кредите от США, который будет обеспечен за счет доходов от замороженных активов России. В рамках данного соглашения Украине дадут $15 млрд.

Ранее сообщалось, что Зеленский предлагал Трампу продать Украине оружие за счет российских активов.

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