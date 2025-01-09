В Белом доме рассказали об обсуждении $50 млрд для Украины за счет активов России

Белый дом сообщил о плане Байдена обсудить $50 млрд для Киева с властями Италии

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американский президент Джо Байден во время визита в Италию обсудит с властями страны усилия по поддержке Украины в конфликте с РФ, передает РИА Новости.

«Италия остается убежденным сторонником, выделившим несколько миллиардов долларов для поддержки Украины», — сказал представитель администрации США.

Он добавил, что во время поездки президент поднимет вопрос о предоставлении Киеву странами G7 («Большой семерки»: США, Канадой, Германией, Великобританией, Францией, Италией и Японией) кредита в размере $50 млрд за счет использования замороженных активов РФ.

30 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала соглашение со Всемирным банком о кредите от США, который будет обеспечен за счет доходов от замороженных активов России. По его словам, средства в размере $15 млрд предоставлены в рамках проекта PEACE in Ukraine, деньги составляют часть американского взноса по инициативе G7.

Ранее почти $60 млн российских активов взыскали в госбюджет Украины.