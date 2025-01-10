В США предложили уполномочить президента для переговоров о Панамском канале

Джонсон: необходимо уполномочить президента для переговоров о Панамском канале

Члены Республиканской партии внесли в палату представителей законопроект, позволяющий президенту США вести переговоры о покупке Панамского канала. Текст законопроекта приводит конгрессмен от штата Южная Дакота Дасти Джонсон.

«Уполномочить президента вступить в переговоры о повторном приобретении Панамского канала», — говорится в заявлении.

Уточняется, что инициативу поддержали еще 15 конгрессменов от Республиканской партии.

На этой неделе Трамп сообщил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Избранный глава государства также добавил, что намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидеры Европейского союза отнеслись с непониманием к последним заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии и Панамскому каналу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал притязания Трампа на Панамский канал.