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Песков прокомментировал притязания Трампа на Панамский канал

Песков: Россия следит за обменом заявлениями между Трампом и властями Панамы
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Luca Renner/imageBROKER/Luca Renner/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Панамский канал должен перейти под контроль Соединенных Штатов.

Представитель Кремля отметил, что российские власти также внимательно слушали заявления от правительства и представителей Панамы. В них, по его словам, как минимум звучало непонимание в связи с позицией республиканца.

«Впрочем, это вопросы их двусторонних отношений. Мы, еще раз повторяю, очень внимательно отслеживаем такой обмен заявлений», — добавил Песков.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. О желании заполучить Гренландию под контроль США Трамп стал говорить еще в 2019 году во время своего первого президентского срока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев заявил, что Трамп намерен переделать мир.

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