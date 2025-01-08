В Европе не поняли последних заявлений Трампа о Канаде и Гренландии

Шольц: лидеры ЕС с непониманием отнеслись к словам Трампа о Гренландии и Канаде

Лидеры Европейского союза отнеслись с непониманием к последним заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии и Панамскому каналу. Об этом заявил в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

Канцлер, выступивший со специальным заявлением для прессы по поводу высказываний Трампа, подчеркнул, что принцип неприкосновенности границ должны соблюдать все страны и их «нельзя передвинуть силой».

Шольц добавил, что обменялся мнениями по актуальному поводу с рядом глав государств и правительств европейских стран.

«Во время моих переговоров с нашими европейскими партнерами по этому поводу ясно было выражено определенное непонимание в связи с последними заявлениями, звучащими из США», — заключил канцлер.

Трамп в своих заявлениях, о которых идет речь, сообщил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Избранный глава государства также добавил, что намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден сообщил, что получил похвалу от Трампа.