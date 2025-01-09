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В Турции приготовились к военной операции против курдов

Türkiye: ВС Турции привели в боевую готовность для операции в Сирии против РПК
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Emrah Gurel/AP

Вооруженные силы Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает проправительственная газета Türkiye со ссылкой на военные источники.

Газета напомнила, что Анкара требовала от новых властей Сирии принять необходимые меры против РПК.

Теперь Турция готовится к любому исходу событий, в том числе к военным действиям, ее войска на границе с Сирией приведены в боевую готовность к возможной операции, говорится в статье.

7 января турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил о выдвижении ультиматума членам Рабочей партии Курдистана, находящимся в Сирии. По его словам, власти республики потребовали от представителей РПК сложить оружие и покинуть сирийскую территорию. Если данное предложение будет проигнорировано, Анкара может начать военные действия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что в случае необходимости прибегнет к плану «Б». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США высказались о возможной военной операции Турции в Сирии против курдов.

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