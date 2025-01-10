Политолог: границы стран снова начинают дрейфовать

Границы стран в настоящее время снова начинают дрейфовать, и происходит это в глобальных масштабах. Именно поэтому избранный президент США Дональд Трамп спешит обозначить зону расширения своей страны, высказывая претензии на Канаду, Мексику и Гренландию. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«Сегодня, когда наш научно-технический прогресс, что называется, уменьшает пространственные параметры земного шара, возникает проблема. Итоги территориального раздела мира, который был завершен ранее, уже неактуальны. Идет борьба за его новый передел. Все. Начался передел границ», — сказал Васильев.

В январе Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

До этого избранный американский лидер предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. По его словам, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.

Ранее в ЕС выразили опасения, что Трамп может отменить антироссийские указы Байдена.