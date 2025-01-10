В ЕС опасаются, что Трамп может отменить антироссийские указы Байдена

FT: в ЕС опасаются, что Трамп может отменить указы Байдена

Чиновники Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы нынешнего лидера США Джо Байдена. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Чиновники Еврокомиссии распорядились проанализировать указы Байдена, от санкций против РФ до кибербезопасности, чтобы понять, как их отмена может отразиться ЕС», — сообщили источники.

Издание отмечает, что Трамп вполне может отменить многие меры лишь потому, что их ввел его предшественник Байден.

В Евросоюзе также не поняли высказываний Трампа, касательно Гренландии и Панамского канала. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Трамп в своих заявлениях, о которых идет речь, сообщил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Избранный глава государства также добавил, что намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции предостерегли Трампа от попыток завоевать Гренландию.