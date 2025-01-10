Названа дата визита зампредседателя парламента Словакии в Москву

В Москву 12 января прилетит заместитель председателя парламента Словакии Андрей Данко, сообщили в пресс-службе национального собрания республики. Об этом пишет ТАСС.

»[Прибытие запланировано] на воскресенье», — рассказали журналистам.

До этого словацкое издание Standard писало, что Данко обратился к главе словацкого парламента Петеру Жиге с просьбой одобрить его поездку в Москву в январе 2025 года. По словам вице-спикера, визит в РФ он планирует осуществить за свой счет. Перед этим он получил официальное приглашение от Володина.

6 января Данко сообщил, что его поездка станет продолжением диалога, который начал премьер Словакии Роберт Фицо, когда совершил визит в Москву 22 декабря 2024 года. По версии СМИ, на переговорах в России Данко хотел бы обсудить поставки энергоресурсов и «помощь Словацкой республике, особенно в зимнее время».

Ранее Словакия пригрозила приостановить гуманитарную помощь Украине.