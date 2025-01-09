Словакия готова приостановить гуманитарную помощь Украине

Словакия примет жесткие меры против киевского режима в ответ на остановку транзита российского газа через Украину, если вопрос не будет решен. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет Reuters.

«Меры Словакии против Украины могут включать приостановку гуманитарной помощи», — сказал он.

Фицо отметил, что страна не заинтересована в эскалации конфликта на Украине, однако если проблема не разрешится, Словакия будет вынуждена прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину.

В августе 2024 года Украина отказалась продлевать срок действия договора с Россией о транзите газа и заявила, что в этом вопросе «поставлена точка». В декабре того же года украинские власти подтвердили эту позицию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Из-за прекращения поставок, газ не будет идти по трубопроводу через Словакию. Таким образом, страна лишится не только поставок, но и транзитных доходов, получаемых за транспортировку голубого топлива в Австрию.

Ранее в Словакии не исключили пересмотра позиции по членству Украины в ЕС из-за газа.