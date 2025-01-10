В Россотрудничестве рассказали о судьбе Русского дома в Дамаске

В настоящее время Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Дамаске закрыт, ведется работа по сохранению присутствия в Сирии. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram-канале.

«Ситуация непростая, надеюсь, что это очевидно. По линии нашего российского посольства ведется очень тонкая, очень сложная работа по сохранению того, что было сделано, по сохранению нашего присутствия», — написал чиновник.

По его словам, сейчас можно сказать с уверенностью, что Русский дом хоть законсервирован, но находится в безопасности.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее сообщалось, что в Сирии ищут отказавшихся сдать оружие сторонников Асада.