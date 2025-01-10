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Илон Маск похвалил кандидата в канцлеры ФРГ Вайдель

The Guardian: Маск похвалил кандидата в канцлеры ФРГ Вайдель
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск похвалил сопредседателя правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидата в канцлеры ФРГ Алису Вайдель, повторив свое заявление о том, что «только АдГ может спасти Германию», во время прямого эфира на своей платформе социальных сетей X. Об этом пишет The Guardian.

«В разговоре, который был временами деревянным, а временами почти кокетливым, Маск осыпал похвалами антииммигрантскую АдГ, которая занимает второе место в опросах с 21,5%, уступая только консервативным CDU (Христианско-демократический союз Германии, лидер — Фридрих Мерц. — «Газета.Ru»), — говорится в публикации.

Газета утверждает, что «крайне правый политик» Вайдель и предприниматель «похоже, во всем согласны», в то время как Маск сталкивается с обвинениями во вмешательстве в выборы в Германии.

В ходе беседы Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и близкий к нему Маск смогут завершить конфликт на Украине.

Сам предприниматель указал, что урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри американского государства, отказавшись комментировать методы самого урегулирования.

До этого Маск в статье для газеты Welt назвал АдГ единственной политической силой Германии, способной спасти страну от превращения в «тень своего прежнего я».

Ранее в РФ оценили способность Трампа быстро урегулировать украинский кризис.

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