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В ФРГ считают, что Трамп и Маск закончат украинский конфликт

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: Трамп и Маск закончат конфликт на Украине
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Brandon Bell/Reuters

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и близкий к нему предприниматель Илон Маск смогут завершить конфликт на Украине. Их беседа состоялась на платформе X.

«Моя надежда на Дональда Трампа и вас — вашей администрации — состоит в том, что вы как можно скорее закончите эту ужасную войну <...>, потому что европейцы не могут этого сделать», — заявила Вайдель.

Кандидат в канцлеры ФРГ добавила, что нынешние западные элиты отказались от многого, включая военную мощь и дипломатические усилия, поставив себя в полную зависимость от США. Вайдель отметила, что если говорить об Украине и России, то у европейцев нет общей стратегии и военной мощи, чтобы завершить этот конфликт, поскольку ЕС десятилетиями не пополнял общий бюджет НАТО.

Сам Маск в ходе беседы указал, что урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США. По мнению предпринимателя, Трамп сможет «довольно быстро» разрешить конфликт между Москвой и Киевом, однако отказался говорить, как будущий президент США сможет это сделать.

Ранее в РФ оценили способность Трампа быстро урегулировать украинский кризис.

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