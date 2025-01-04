Избранному вице-президенту США провели операцию

Избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в пятницу перенес несложную операцию на пазухах носа. Об этом сообщает Fox News.

По словам пресс-секретаря вице-президента Уильяма Мартина, операция была запланирована уже давно. Он добавил, что Вэнс планирует вернуться к рабочим обязанностям уже завтра.

По данным телеканала, операцию провели врачи больницы Университета Джорджа Вашингтона. Подчеркивается, что перед операцией Вэнс побывал на церемонии приведения к присяге новых сенаторов в верхней палате Конгресса США.

3 января 52-летний республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) был переизбран спикером палаты представителей нового 119-го созыва. По данным CNN, после напряженного первого тура голосования, когда трое республиканцев поддержали других кандидатов, Джонсон все же получил необходимые 218 голосов и был переизбран. После непродолжительных кулуарных переговоров эти трое законодателей изменили свои голоса в пользу Джонсона, обеспечив ему победу.

Ранее Вэнс высказался за мир с Россией.