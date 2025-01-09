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В России сравнили вступление в Евросоюз с билетом на «Титаник»

Оверчук: вступление в Евросоюз сравнимо с билетом на «Титаник»
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Вступление в Евросоюз можно сравнить с покупкой билета на «Титаник», и пока нет понимания этого факта, кто-то хочет быстро воспользоваться моментом. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает РИА Новости.

Вице-премьер, комментируя законопроект Армении «О запуске процесса вступления в Европейский союз», отметил, что членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) является привилегией.

«Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на «Титаник», — отметил Оверчук.

Также вице-премьер подчеркивал, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз как первый шаг к выходу страны из Евразийского экономического союза.

9 января кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Как пояснил армянский премьер-министр Никол Пашинян, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Ранее в России предрекли рост цен в Армении, если Ереван выйдет из ЕАЭС.

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